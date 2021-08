Sabino: Guerra agora é com a informação; estão fazendo cálculos equivocados

Nas vésperas da votação, o relator do projeto do Imposto de Renda, deputado Celso Sabino (PSDB-PA), afirmou que a "guerra" agora para a aprovação da proposta é de informação. "Estão fazendo muitos cálculos equivocados, errados", criticou o parlamentar, após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes.



O relator disse que tem feito ele mesmo cálculos de casos reais de empresas de vários segmentos para comprovar que haverá redução da carga tributária das pessoas jurídicas e físicas.



Sabino contou que já respondeu, pelas redes sociais, mais de 100 pedidos de pedidos, e em todos eles mostrou que haverá queda de arrecadação.



"O maior desafio do projeto é passar de forma clara para o cidadão brasileiro o benefício que nós estamos fazendo para a nossa economia e para todos com a redução do Imposto de Renda", ressaltou.



O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), marcou para essa quarta-feira a aprovação do projeto, mas o parecer não foi ainda protocolado.



Sabino voltou a falar que não haverá perda de arrecadação para os municípios.