Yellen volta a apelar a Congresso dos EUA para elevar teto da dívida

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, voltou a insistir em comunicado nesta segunda-feira para que o Legislativo eleve o teto da dívida no país. Ela lembra que isso não significa um aumento dos gastos do governo nem a autorização para proposta orçamentária futuras, mas apenas permite que o Tesouro pague os gastos já previstos. "Um fracasso em atender essas obrigações causaria dano irreparável à economia dos EUA e às vidas de todos americanos", alerta.



Yellen voltou a lembrar que o Congresso nos últimos anos tem tratado o tema de modo regular, com amplo apoio bipartidário, e que no último governo houve apoio bipartidário para elevar o teto por três ocasiões.



Agora, ela pede que isso volte a ser feito, em base bipartidária, diante da "responsabilidade compartilhada" sobre o assunto, a fim de proteger a credibilidade e o crédito dos EUA.