Ao comentar emprego, Biden diz que plano econômico funciona e defende vacinação

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou em discurso nesta sexta-feira a criação de 943 mil postos de trabalho no país em julho e a queda da taxa de desemprego de 5,9% para 5,4%. Ele aproveitou para dizer que seu plano econômico funciona, mas alertou para os riscos representados pela variante delta de coronavírus e voltou a defender a vacinação como pré-requisito para a continuidade da recuperação da economia.



"O que é indiscutível agora é que o plano Biden está funcionando. O plano Biden produz resultados e está fazendo o país avançar", comemorou o presidente dos Estados Unidos.



O chefe da Casa Branca destacou o pacote fiscal aprovado em março, que previa o envio de cheques emergenciais às famílias, e agradeceu aos senadores democratas e republicanos que elaboraram o texto do pacote de infraestrutura que tramita agora no Senado.



A criação de vagas de trabalho nos EUA em julho veio acima da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, que indicava 900 mil novos empregos. "Minha mensagem de hoje não é de celebração, é para nos lembrar que temos muito trabalho árduo a ser feito", ponderou Biden no pronunciamento.



Segundo o democrata, o país pode "derrotar" a variante delta, que é mais contagiosa que as anteriores, mas disse que isso depende do avanço da imunização. Por isso, ele exortou os americanos que ainda não se vacinaram a buscar uma dose.