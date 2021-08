Metade dos itens da cesta básica tem aumento em Passos, aponta Procon

A soma dos maiores preços apurados em Passos totalizou R$ 371,46 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Procon da Câmara Municipal de Passos mostrou que o consumidor está pagando mais caro na metade dos itens que compõem a cesta básica na cidade. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 4 de agosto e consultou preços de 30 produtos em nove estabelecimentos.



Os itens com os menores preços encontrados totalizaram R$ 239,89, R$ 4,43 em relação à última pesquisa. Já a soma dos maiores preços apurados totalizou R$ 371,46, R$ 7,98 a mais que a última apuração. A diferença entre o somatório dos maiores e menores preços apurados foi de R$ 131,57.



O preço do pacote de 5kg de açúcar custava R$ 12,89 na pesquisa anterior e agora o produto é encontrado a R$ 12,99. Os passenses pagavam R$ 1,99 pelo quilo da batata e agora pagam R$ 2,89.



A dúzia de ovos custava R$ 5,98 e passou para R$ 5,99. O quilo do café aumentou de R$ 6,98 para R$ 8,49. Todos os valores são os menores em ambas as pesquisas.



O queijo muçarela teve alta também. Passou de R$ 26,90 para R$ 29,90.





Em compensação, os preços das carnes vermelha e branca caíram, dependendo do corte. A carne de primeira custava R$ 33,90 e baixou para R$ 32,90 o quilo. A carne de frango resfriado tinha maior preço na pesquisa anterior e custava R$ 9,90, caindo agora para R$ 8,99.