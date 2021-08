Câmara rejeita mais 2 destaques da oposição sobre texto de PL dos Correios

A Câmara dos Deputados rejeitou outros dois destaques apresentados pela oposição que pretendiam modificar o texto-base do PL que abre caminho para a venda dos Correios. A proposta foi aprovada nesta quinta-feira pelo plenário da Casa.



Uma das emendas negadas pela maioria do plenário estabelecia que o Poder Executivo teria de propor ao Congresso a política postal brasileira e os demais serviços postais que integram o serviço postal universal, os serviços de interesse social e os serviços parapostais. A proposta foi apresentada pelo PT.



O outro destaque rejeitado retirava do projeto a possibilidade de implementação da diferenciação tarifária na cobrança dos serviços postais.