Casa Branca: republicanos e democratas devem trabalhar juntos para elevar teto

Questionada sobre até qual ponto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá estender a "briga" sobre o aumento do teto da dívida, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que o governante espera que republicanos e democratas trabalhem juntos para que a elevação ocorra.



"O presidente acredita que ambas as partes devem caminhar adiante e elevar o teto da dívida, como já foi feito três vezes na última administração. É o passo responsável a se dar", disse Psaki em coletiva à imprensa, nesta quinta-feira.



Nesta quinta, o líder da minoria republicana no Senado americano, Mitch McConnell, afirmou hoje que seu partido não irá apoiar o aumento do teto da dívida.



Sobre uma possível extensão do período do bônus de seguro-desemprego, a porta-voz informou que nenhuma mudança ocorreu e o encerramento do benefício segue previsto para setembro.