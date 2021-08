Braskem reverte prejuízo em lucro líquido de R$ 7,424 bilhões no 2º trimestre

A Braskem reverteu o prejuízo de R$ 2,476 bilhões do segundo trimestre do ano passado em lucro líquido de R$ 7,424 bilhões no mesmo período deste ano. Em relação ao primeiro trimestre, houve uma alta de 198% no lucro. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 4, pela companhia.



O lucro antes de IR e CS ficou em R$ 10,021 bilhões, avanço de 206% na comparação com o primeiro trimestre deste ano. A receita líquida de vendas chegou a R$ 26,421 bilhões no segundo trimestre deste ano, avanço de 136% na comparação com o esmo período de 2019 e alta de 16% em relação ao primeiro trimestre deste ano.



A geração livre de caixa da Braskem foi de R$ 1,554 bilhão e o retorno de fluxo de caixa foi de 12,7% no segundo trimestre.



No segundo trimestre, o resultado operacional recorrente da companhia foi de R$ 9,400 bilhões, ante R$ 1,511 bilhão do mesmo período do ano passado e R$ 6,943 bilhões nos primeiros três meses deste ano, em função da apreciação do real frente ao dólar.



Na moeda americana, o lucro operacional recorrente da companhia foi de US$ 1,776 bilhão, 40% superior ao primeiro trimestre explicado, principalmente, pelos melhores spreads internacionais de PE, PVC e principais químicos no Brasil, PP nos Estados Unidos e na Europa e PE no México.



O resultado também é explicado pelo maior volume de vendas de PP nos Estados Unidos e PE no México. Em relação ao segundo trimestre de 2020, o resultado operacional recorrente da companhia em dólar foi 530% superior, em função dos melhores spreads internacionais de principais químicos no Brasil e resinas em todas as regiões; e do maior volume de vendas de resinas e principais químicos no Brasil e de PP nos Estados Unidos e Europa.