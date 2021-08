Conab: área entre RS e sul de SP pode ter geadas; milho e trigo estão vulneráveis

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) alertou produtores de regiões do Rio Grande do Sul ao sul de São Paulo para a possibilidade de geadas. "A condição climática adversa pode impactar, principalmente, o desenvolvimento de milho 2ª safra e do trigo em estádios mais avançados", disse em nota.



Além das baixas temperaturas, a previsão esperada para todo o Sul do País é de um clima mais seco. "No Paraná, a falta de chuvas pode restringir as lavouras de milho 2ª safra em enchimento de grãos e de trigo em desenvolvimento, uma vez que a umidade no solo se encontra baixa. Já em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul a ausência de precipitações não tende a trazer grandes impactos, uma vez que o armazenamento hídrico no solo se mantém em níveis suficientes para o desenvolvimento das lavouras na próxima semana", avaliou a estatal.



Ainda conforme a Conab, não há previsão de chuvas para as regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e para boa parte do Nordeste. "Essa condição favorece a colheita das culturas de segunda safra, com destaque para o milho 2ª safra e para o algodão. No caso da fibra, o índice de colheita chega a 45,4% em todo o país. Em Mato Grosso houve avanço das operações de colheita, chegando a abranger 63,4% da área total cultivada", destacou. Em Mato Grosso do Sul, a colheita atinge 50% da área total cultivada "sem registro de danos por geadas na última semana".



Na região de Sergipe, Alagoas e Bahia, segundo a Conab, a umidade no solo é suficiente para o desenvolvimento do feijão e do milho 3ª safra, principalmente nos municípios mais próximos ao litoral. "Na Bahia, as lavouras do grão iniciaram a fase de maturação, apresentando condições distintas, em razão do clima, especialmente a escassez de chuvas, e a semeadura em diferentes períodos."