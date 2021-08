Condições para alta de juros podem ser atingidas até fim de 2022, diz vice do Fed

O vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Richard Clarida, afirmou que as condições para o aumento de juros dos Fed Funds podem ser alcançadas até o fim de 2022. Os comentários foram feitos na manhã desta quarta-feira, durante evento virtual do Peterson Institute for International Economics (PIIE).



"Como disse o presidente Powell na semana passada, estamos longe de considerar o aumento dos juros e, certamente, não está no radar agora", disse Clarida.



Entretanto, ele pontuou que, se as projeções para emprego e inflação se materializarem, as condições necessárias para uma elevação dos juros poderiam ser atingidas até o fim do próximo ano.



Com a inflação bem ancorada em 2% no longo prazo, acrescentou Clarida, seria possível "começar a normalização da política monetária em 2023", o que estaria "totalmente consistente com nosso novo quadro flexível de metas de inflação média".