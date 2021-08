Reforma tributária deve ser votada no mais tardar na semana que vem, diz Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta quarta-feira que a reforma tributária deve estar na pauta da Casa no mais tardar na semana que vem. De acordo com Lira, ainda há um debate a ser feito sobre a agenda de votação nesta semana, quando a Câmara precisará decidir se vota primeiro a reforma ou o projeto que trata da privatização dos Correios, dois temas que têm dividido o Parlamento.



"Há dúvidas se nós votamos a privatização dos Correios esta semana, e a reforma tributária na terça, ou a tributária na terça, e os Correios na próxima semana. Esse é só um ajuste que nós vamos fazer esta semana ainda na Câmara dos Deputados", disse Lira em entrevista ao programa Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes.



Ele lembrou que a parte infraconstitucional da reforma tributária, que consiste em mudanças realizadas por projetos de lei, será o objeto de votação da Câmara. "Na parte infraconstitucional, a Câmara ficou com Imposto de Renda de Pessoa Física, Jurídica e Dividendos, que nós deveremos estar votando esta semana, no mais tardar, começo da próxima", afirmou.



O presidente da Câmara disse ainda que o Senado deve votar na quinta-feira a parte da Reforma Tributária referente ao passaporte tributário e ao Refis, programa de parcelamento de débitos tributários. "Tenho a informação que estará sendo votado amanhã no Senado, e logo após virá para Câmara para cumprir o rito bicameral", declarou.