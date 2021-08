PMI de serviços da zona do euro (final) avança a 59,8 em julho

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços da zona do euro subiu de 58,3 em junho a 59,8 na leitura final de julho, informou nesta quarta-feira a IHS Markit, na máxima desde junho de 2006. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta maior, a 60,4. O PMI composto, que abrange serviços e a indústria, teve alta de 59,5 em junho a 60,2 na leitura final de julho. A expectativa, nesse caso, era de 60,6. A consultoria destaca em relatório nesta quarta-feira que a atividade das empresas da zona do euro avançou no ritmo mais rápido em pouco mais de 15 anos em julho, com a força do setor manufatureiro "complementada por uma expansão acelerada da atividade de serviços". (Com informações da Dow Jones Newswires).