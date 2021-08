PMI de serviços da Alemanha (final) sobe a 61,8 em julho

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da Alemanha avançou de 57,5 em junho a 61,8 na leitura final de julho, informou nesta quarta-feira a IHS Markit. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 62,2. A consultoria destaca que o número é a máxima da série histórica da pesquisa, iniciada "mais de 24 anos atrás". O dado foi impulsionado pelas novas encomendas, com as companhias contratando mais pessoal no ritmo mais forte já registrado no levantamento. O PMI composto da economia da Alemanha subiu de 60,1 em junho a 62,4 em julho, novo recorde, superando o até então estabelecido em junho de 2006. A IHS Markit diz que houve avanço forte da atividade tanto no setor de serviços quanto no industrial. (Com informações da Dow Jones Newswires).