Mineiros respondem por 13% dos empréstimos entre pessoas físicas no país

Pesquisa aponta que Minas Gerais responde por 13% dos empréstimos entre pessoas físicas no país (foto: Sul 21/Reprodução ) pesquisa divulgada pela plataforma on-line Bulla, o estado de Minas Gerais é responsável por 13,4% das transações de empréstimo no país. Os dados foram levantados com base dos 144 contratos firmados por intermédio da plataforma no último ano. Emdivulgada pela plataforma on-line Bulla, o estado deé responsável por 13,4% das transações deno país. Os dados foram levantados com base dos 144 contratos firmados por intermédio da plataforma no último ano.









Empréstimo sem intermédio bancário

Segundo o levantamento, 26% dos empréstimos realizados por meio do Bulla desde 2020 foram concedidos para que os tomadores pudessem investir na própria empresa ou em novos negócios.





O investimento na própria empresa foi apontado por 14% das pessoas que pegaram empréstimo pela plataforma Bulla. Já o uso do dinheiro para novos negócios corresponde a 12% do total.





Do total, 20% dos empréstimos foram realizados para pagamento de dívidas. Despesas com educação representaram 8%; gastos com mobília, reforma ou mudança, 8% e despesas com tratamento médico, 5%.

O valor total disponível para financiamento pelo modelo é de R$ 360,4 mil com taxa média de juros em torno de 3,6% ao mês. Em caso de assiduidade, o percentual é menor a cada novo empréstimo concedido.



Para solicitar o empréstimo ou investir na plataforma, é preciso ter 18 anos, brasileiro e residir no Brasil.