Contagem fecha 1º semestre com saldo positivo de 7 mil contratações

Em Contagem, setor de serviços foi o que mais contratou desde o início do ano, mesmo afetado pela pandemia de COVID-19 (foto: Elias Ramos/PMC)

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), da Secretaria do Trabalho do governo federal, apontam um cenário de recuperação de empregos em várias cidades de Minas Gerais. Em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), o saldo positivo no primeiro semestre deste ano foi de 7.099 postos de trabalho abertos.

É importante lembrar que os dados contabilizam apenas empregos com carteira assinada.

Isso não significa que não houve demissões no período. Elas aconteceram, e não foram poucas. De janeiro a junho, segundo o Caged, Contagem teve 43.356 desligamentos.

O levantamento mostra que o setor que mais empregou foi justamente o mais afetado pelas medidas de restrição durante a pandemia de COVID-19, o de serviços, como salões de beleza, escritórios de advocacia, oficinas mecânicas, dentistas.

Foram 2.661 empregos gerados no primeiro semestre do ano.

No geral, o ranking de geração de postos de trabalho em Contagem ficou assim, por setor:

Serviços: 2.661 empregos

Indústria: 1.618 empregos

Comércio: 1.572 empregos

Construção civil: 1.243 empregos

Agropecuária: 5 empregos

Desempenho da RMBH é, no geral, positivo

Contagem perde apenas para Belo Horizonte no saldo positivo, até por conta do tamanho entre as cidades. A capital teve, nos seis primeiros meses deste ano, saldo positivo de 27.802 postos de trabalho.

Apenas duas cidades da RMBH fecharam o primeiro semestre com mais demissões do que contratações: Rio Acima, com 24, e Sabará, com 49.

Mesmo assim, o saldo geral das 34 cidades que compõe a RMBH é de 55.643 contratações.