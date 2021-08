PPI da zona do euro sobe 1,4% em junho ante maio

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 1,4% em junho, na comparação com maio, informou nesta terça-feira a agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta maior, de 1,5%. Na comparação anual, o PPI mostrou crescimento de 10,2% em junho, ante previsão de 10,3% dos analistas. Excluindo-se o componente energia, o PPI teve alta de 0,7% no mês e de 5,6% na comparação anual em junho. (Com informações da Dow Jones Newswires).