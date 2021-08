Campos Neto e diretores do BC participam amanhã de 1º dia da reunião do Copom

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os diretores da instituição participam nesta terça-feira, 3, da primeira sessão da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) para análise de mercado, em Brasília. O diretor de Política Monetária, Bruno Serra Fernandes, no entanto, não estará nas reuniões de amanhã e depois por ter testado positivo para covid-19 na semana passada.



Como as reuniões do Copom são presenciais, todos os membros do colegiado fazem testes de covid nas vésperas dos encontros. Segundo o BC, Bruno Serra segue assintomático e trabalhando normalmente de maneira remota.



O encontro desta terça será realizado em duas partes, a primeira das 10h às 12h30 e a segunda das 14h30 às 18h. Na quarta, o grupo se reúne novamente para fechar a Selic. Em junho, o Copom elevou a taxa básica de juros pela terceira vez consecutiva em 0,75 ponto porcentual, para 4,25% ao ano. (Equipe AE)