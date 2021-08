Extrema lidera geração de empregos no 1º semestre de 2021 no Sul de Minas

Extrema fecha 1º semestre de 2021 com mais de 2 mil novos empregos formais (foto: Ascom prefeitura de Extrema )

Extrema gerou 2.427 novas vagas de trabalho com carteira assinada no primeiro semestre de 2021, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O município lidera a geração de empregos no Sul de Minas, com 10.108 admissões e 7.681 desligamentos entre janeiro e junho desse ano.



O setor da indústria é o que mais emprega em Extrema, com saldo positivo de 1.290 vagas nos primeiros seis meses de 2021. Na sequência vem o setor de serviços (613), comércio (433), construção (90) e, por último, o setor agropecuário, com saldo de apenas uma vaga no primeiro semestre desse ano.



Geração de empregos em Extrema

Extrema tem atraído muitas empresas. No início desse ano, por exemplo, o Mercado Livre inaugurou o seu Centro de Distribuição no município. Foram criados cerca de 1,4 mil empregos diretos e indiretos com a instalação.



Na semana passada, o Magalu também anunciou que o Centro de Distribuição em Extrema, que atende as operações da Netshoes, ganhará um novo anexo. Com a expansão, foram abertas 500 novas vagas de emprego para o município. A previsão é que as atividades nesse novo anexo comecem no início de setembro de 2021.



Segundo Mônica Vieira, Extrema tem cerca de 700 vagas abertas neste momento. Ela conta que o recrutamento atrai moradores e pessoas de cidades circunvizinhas. “Nós empregamos até o pessoal de São Paulo, Jundiaí, Pouso Alegre e de cidades menores. Nós temos a empregabilidade em um raio, com certeza, de 100 quilômetros. A gente faz essa divulgação e recruta dessas outras cidades”, destaca.



Localização estratégica

A localização de Extrema contribui para atrair novas empresas, já que o município está próximo de grandes centros, como São Paulo. Isso facilita a logística de distribuição dos produtos.



“Antes, quando se falava do e-commerce, e até mesmo da indústria no processo de transformação, muitas vezes você procurava o preço. Hoje, você procura a rapidez na entrega. Às vezes pagando até um pouco mais, mas você sabe que o dia seguinte já tem a mercadoria. Então isso faz com que a nossa localização, a nossa estratégia de chegar nas grandes capitais, seja um diferencial. Com certeza nossa localização é privilegiada”, explica Mônica Vieira.



A integrante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Extrema também ressalta que o atendimento às empresas é um diferencial do município: “Desde o primeiro contato até a entrega do alvará, nós temos todo um cuidado com essa empresa, participando de todas as etapas: licenciamento ambiental, processo de vigilância sanitária, laudo de bombeiro, de obras. Então a empresa se sente segura estando em Extrema”, destaca.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)