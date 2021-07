China se compromete a manter estabilidade da política macroeconômica e a liquidez

A recuperação econômica da China não é sólida e continua desigual, afirmou nesta sexta-feira, 30, o Politburo, órgão decisório do Partido Comunista. Ele se comprometeu a manter as operações econômicas "dentro de uma faixa razoável" e também a estabilidade nas políticas macroeconômicas para este ano e o próximo.



O Politburo afirmou que manterá a liquidez em uma margem razoável, buscará estabilizar o yuan e manter preços de commodities constantes, informou a agência estatal Xinhua. A agência, citando a reunião do órgão, afirmou que o governo apresentará em breve regras para cortes de emissões de carbono e buscará conter o desenvolvimento de projetos com alto consumo de energia e poluentes. A reunião, comandada pelo presidente Xi Jinping, também tratou da necessidade de melhorar o sistema regulatório para companhias listadas no exterior e reforçar a supervisão dessas empresas, em meio a uma ofensiva do país no setor de tecnologia.



O Politburo também diz que o governo implementará uma política de três filhos por casal e melhorará políticas de apoio sobre fertilidade, parentalidade e educação. O órgão ainda reafirmou o princípio de que "as casas são para morar, não para especulação" e enfatizou a necessidade de desenvolver um sistema de aluguel de moradias a fim de conter a especulação.



Fonte: Dow Jones Newswires.