UE multa Amazon em 746 milhões de euros por violações relacionadas à publicidade

A Comissão Nacional de Luxemburgo para Proteção de Dados, órgão regulador de privacidade da União Europeia (UE), multou a Amazon em 746 milhões de euros no dia 16 de julho, de acordo com uma nota enviada nesta sexta-feira, 30, pela empresa à Securities and Exchange Commission (SEC). A multa é acompanhada de uma exigência de revisão de práticas relacionadas à publicidade da Amazon que teriam infringido as regras de proteção de dados da UE. "Acreditamos que a decisão do CNPD carece de mérito e pretendemos nos defender com vigor nesta matéria", diz a Amazon no documento.