CMN eleva limites da Receita Bruta Agropecuária Anual para classificar produtor

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira, 29, em reunião ordinária, a elevação dos limites da Receita Bruta Agropecuária Anual (RBA) para efeito da classificação do produtor rural, seja ele pessoa física ou jurídica.



O limite para o pequeno produtor passou de até R$ 415 mil para até R$ 500 mil. Já o parâmetro para o médio produtor passou de acima de R$ 415 mil até R$ 2 milhões para acima de R$ 500 mil até R$ 2,4 milhões. No caso do grande produtor, o limite passou de acima de R$ 2 milhões para acima de R$ 2,4 milhões.



Além disso, o CMN elevou o limite de financiamento por ano agrícola para aquisição de colheitadeira automotriz usada, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), de até R$ 165 mil para até R$ 200 mil. Já o limite de financiamento por ano agrícola para aquisição de outras máquinas, equipamentos e implementos usados passou de R$ 80 mil para R$ 96 mil.