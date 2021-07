EUA: Senado aprova com 67 votos começo de debates sobre pacote de infraestrutura

O Senado dos Estados Unidos aprovou hoje com 67 votos o começo dos debates sobre a aprovação de um pacote de infraestrutura na Casa. Dentre os 100 legisladores, 32 se colocaram de forma contrária ao projeto. Todos os 50 democratas votaram de forma favorável à iniciativa que prevê US$ 550 bilhões para áreas como transporte e internet banda larga, e 17 republicanos apoiaram a proposta.



No plenário, o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, afirmou, sobre a aprovação do pacote que "vamos fazer o trabalho, e estamos no caminho certo". O legislador reforçou o "forte apoio bipartidário" que o começo dos debates alcançou. Mais cedo, a Casa Branca havia anunciado um acordo entre um grupo de senadores de ambos os partidos do país sobre o pacote.



Para o presidente Joe Biden, a iniciativa será "o mais significativo investimento de longo prazo em nossa infraestrutura e em nossa competitividade em quase um século".



O grupo bipartidário de senadores realizou uma conferência de imprensa após a votação. O líder das negociações, o republicano Rob Portman, reforçou que os gastos serão realizados de forma diluída ao longo dos anos, e lembrou a importância de conseguir apoio entre as duas siglas para a proposta. "O que aconteceu nesta noite foi um grande passo. Precisávamos de 60 votos, e conseguimos ultrapassar nossos objetivos", afirmou Portman.



Schumer reforçou que o objetivo do partido é passar tanto o projeto de "infraestrutura tradicional", que conta com apoio republicano, quanto a proposta orçamentária democrata, que precisaria do processo conhecido como "reconciliação". No segundo caso, a iniciativa, que conta com verbas para o combate às mudanças climáticas e à pobreza, pode ser aprovada sem o apoio mínimo de 60 senadores. A intenção, segundo o senador, é que ambos sejam finalizados durante o atual trabalho legislativo, antes do recesso de agosto.