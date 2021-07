Fed/Powell: Não vejo uma espiral de alta inflacionária, como na década de 1970

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou nesta quarta-feira, 28, que não vê "uma espiral de alta inflacionária como ocorreu na década de 1970" nos EUA. Durante entrevista coletiva, ele ressaltou que a elevação atual dos índices de preços aos consumidores é motivada por choque no lado da oferta da economia americana. "Meu cenário-base é que a inflação irá para a meta, mas agiremos se for preciso."



De acordo com Powell, o aumento dos índices de preços no país "não deve deixar marca permanente" na evolução da inflação. Ele ressaltou que não vê pressão de alta de custos de mercado por bens e serviços como um todo nos EUA.