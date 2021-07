Lobarinhas: Tesouro teve maior emissão líquida do ano; perspectiva é positiva

O coordenador de operações da Dívida Pública, Roberto Lobarinhas, disse que as perspectivas do Tesouro Nacional para os próximos meses são positivas. Ele ressaltou que a emissão líquida registrada no mês de junho, R$ 138,13 bilhões, foi a maior do ano.



"O mês de julho foi mais volátil, com preocupações dos mercados com a variante Delta do coronavírus e com o crescimento global. O cenário interno também teve volatilidade em julho, com expectativa sobre ajustes da política monetária", completou.