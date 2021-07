Facebook tem alta no lucro líquido a US$ 10,394 bilhões no 2º trimestre

O Facebook registrou lucro líquido de US$ 10,394 bilhões no segundo trimestre, um avanço ante o resultado de US$ 5,178 bilhões de igual período do ano passado. O lucro por ação ficou em US$ 3,61, de US$ 1,80 anteriormente, acima da previsão de US$ 3,04 dos analistas consultados pelo FactSet.



A receita da companhia ficou em US$ 29,08 bilhões no segundo trimestre, de US$ 18,687 bilhões em igual intervalo de 2020. O número de usuários diariamente ativos na rede social estava em 1,91 bilhão em média em junho de 2021, uma alta de 7% na comparação anual, diz a empresa.



Os custos totais e despesas da companhia, porém, também avançaram, a US$ 16,710 bilhões no segundo trimestre. A alta neste caso foi de 31%, na comparação anual. A compahia disse ainda que espera que o crescimento na receita total "desacelere modestamente" no segundo semestre, na comparação com o ritmo visto no segundo trimestre.



Após o balanço, a ação recuava 3,02% no after hours em Nova York, às 17h25 (de Brasília).







* Com informações da Dow Jones Newswires