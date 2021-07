Fed: esperamos manter acomodação até atingir metas para inflação e emprego

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) diz esperar manter a política monetária acomodatícia até que as metas para inflação e emprego sejam atingidas nos Estados Unidos. O Comitê busca atingir o emprego máximo e taxa de inflação a 2% no longo prazo, conforme comunicado divulgado nesta quarta-feira, 28.



O rumo da economia continua a depender da trajetória do coronavírus, dizem os dirigentes. "Progressos na vacinação devem continuam a reduzir os efeitos da crise de saúde pública na economia, mas os riscos para a perspectiva econômica permanecem", diz o comunicado.



Na avaliação da autoridade monetária, com a vacinação e o forte apoio político, os indicadores de atividade econômica e emprego devem continuar a se fortalecer. "Os setores mais afetados pela pandemia mostram melhoras, mas ainda não se recuperaram totalmente", pontua o Fed, acrescentando que "de modo geral, as condições financeiras permanecem acomodatícias, em parte refletindo medidas de apoio à economia e fluxo de crédito para famílias e negócios nos Estados Unidos".