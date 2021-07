Estamos avançando nas negociações por pacote, diz líder da maioria democrata

O líder da maioria democrata no Senado americano, Chuck Schumer, disse nesta terça-feira, 27, que os parlamentares estão avançando nas negociações sobre o pacote bipartidário de investimentos em infraestrutura.



"Estamos fazendo bons avanços nos dois caminhos: no bipartidário de infraestrutura e na resolução de orçamento com reconciliação", afirmou, em referência ao dispositivo parlamentar que permite que pautas relativas ao orçamento sejam aprovadas por maioria simples.



"Os senadores devem se preparar para trabalhar ao longo do fim de semana, a fim de terminar o projeto de lei", disse Schumer. A expectativa do líder é que o pacote seja debatido na Casa na próxima semana.



Há pouco, a Casa Branca demonstrou otimismo de que um acordo será firmado