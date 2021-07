Casa Branca se diz 'entusiasmada' e 'confiante' em relação a acordo para pacote

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta terça-feira, 27, que o governo americano está "entusiasmado" e "confiante" em relação às perspectivas por um acordo bipartidário para o pacote de investimentos em infraestrutura.



Um grupo de senadores democratas e republicanos negocia uma proposta no valor de cerca de US$ 1 trilhão, mas as discussões enfrentam impasse em meio a discordâncias quanto aos montantes de recursos para cada área.



Hoje, o presidente americano, Joe Biden, se encontrou com a senadora governista Kristen Sinema, que participa das conversas. "Eles estão alinhados sobre o caminho a seguir", afirmou Psaki, em entrevista coletiva.



Questionada sobre a decisão do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) de voltar a recomendar que vacinados usem máscara em espaços públicos em áreas de alta transmissão da covid-19, a porta-voz explicou que essas definições são feitas com base em dados que mudam constantemente. "Ainda estamos em guerra contra o vírus", ressaltou.



Psaki destacou ainda que a variante delta torna a situação distinta da observada no início do ano. "O que não mudou é que as pessoas vacinadas ainda dispõem de grande nível de proteção contra complicações da doença, internações e morte", pontuou.