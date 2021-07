Casa Branca diz que vê progresso em negociações por pacote de infraestrutura

A Casa Branca demonstrou otimismo em relação às negociações entre democratas e republicanos por um pacote de investimentos em infraestrutura. Um grupo de senadores dos dois partidos lidera as discussões, que tentam superar divergências sobre o montante dos gastos em setores como trânsito público, projetos de fornecimento de água e banda larga, entre outros.



Em entrevista coletiva, a secretária de imprensa do governo americano, Jen Psaki, disse que a gestão do presidente Joe Biden continua vendo progressos no processo e está "confiante" de que um acordo final será firmado.



Sobre o coronavírus, a porta-voz ressaltou que a disseminação da variante delta pelo mundo levou os Estados Unidos a continuarem com as restrições à entrada de viajantes vindo de vários países. De acordo com ela, 97% das internações pela doença no país têm ocorrido entre pacientes não vacinadas. "Pessoas vacinadas estão amplamente protegidas", comentou.