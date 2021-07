XP anuncia investimento na edtech Resilia

A XP Inc. anunciou investimento minoritário na Resilia, edtech (tecnologia educacional) que atua na inserção de jovens potenciais no mercado de trabalho a partir de cursos de programação e habilidades comportamentais. O sócio e diretor executivo da XP Inc., Gabriel Leal, e Marta Pinheiro, diretora ESG da XP Inc., ocuparão cargos no Conselho da empresa. O valor do aporte não foi divulgado.



A Resilia é uma edtech que combina tecnologias que potencializam o aprendizado individualizado e em comunidade com um método de ensino que capacita potenciais talentos de uma forma mais rápida, acessível e eficiente para o mercado digital. Com uma metodologia de ensino proprietária, a empresa atende um perfil de alunos em que 65% concluíram ensino médio na rede pública, 75% não têm ensino superior e entre 60% e 65% têm renda mensal de até R$ 1 mil. A maior parte dos alunos se autodeclaram não brancos (63%). Mulheres representam 40% do quadro.



"Investir em educação transforma um país e faz parte do nosso propósito como empresa. Além disso, nossa experiência com a construção da rede de agentes autônomos também poderá ajudar a escalar o negócio inovador da edtech", afirma Gabriel Leal, Sócio e Diretor Executivo da XP Inc.



A Resilia vê potencial de qualificar mais de 2 milhões de jovens em profissões digitais nos próximos anos. "Aqui na Resilia nós lutamos contra o subaproveitamento de talentos. A gente gera oportunidades para quem tem vontade e garra de fazer acontecer, independente da origem ou conhecimento prévio da pessoa.



Após a Resilia, esses profissionais têm um aumento de renda médio maior que 3x em apenas 6 meses. Nosso objetivo é capacitar as pessoas de uma forma mais rápida, mais acessível e mais eficiente para o mercado digital e a XP compartilha desta missão conosco. Assim como a XP democratizou o investimento financeiro, vamos juntos democratizar os empregos do futuro", afirma Bruno Cani, fundador e CEO da Resilia.