Motoristas de BH criam aplicativo de transporte

O motorista Rodrigo Vieira, um dos criadores do aplicativo 7Move, desenvolvido como alternativa para fugir das taxas das grandes empresas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Quem depende do transporte por aplicativo para se locomover já notou a dificuldade em conseguir um motorista. Nas últimas semanas, muitos passageiros têm reclamado dos constantes cancelamentos de corridas. Do lado de quem dirige, as reclamações também são contínuas – os condutores se queixam das altas taxas cobradas por Uber e 99. Para tentar solucionar o problema, um coletivo de motoristas da Região Metropolitana de Belo Horizonte criou um aplicativo próprio: o 7Move. Ainda sem muito apoio, o grupo promete que a nova plataforma foi feita e pensada por motoristas para outros motoristas.

“Sou motorista de aplicativo há mais de três anos e tenho acompanhado a dificuldade dos passageiros na hora de pedir um carro. Isso tem acontecido porque Uber e 99 não têm dado reajuste aos condutores. Eles aumentaram para os passageiros, mas não repassaram a alta aos motoristas”, reclama Rodrigo Vieira, um dos criadores do aplicativo 7Move.

A plataforma começou a funcionar, na prática, no mês passado. Em 30 dias de atuação contava com 270 motoristas cadastrados e 1.260 passageiros. “A gente não tem capital para investir em mídia pesada”, explica Rodrigo. Os proprietários alugam uma plataforma e o valor da mensalidade é paga de acordo com o número de motoristas.

A nova plataforma mostra a quantidade de corridas do solicitante, local de embarque e desembarque, avaliação e foto para aumentar a segurança. Outro quesito é o botão de pânico para motorista e passageiro, que dispara para a Central em caso de alguma ameaça. Com controle de inscrições, até o momento, mais de 60 cadastros foram bloqueados por inconsistências no registro.

Os primeiros 30 dias são gratuitos para o motorista. Depois disso, ele paga R$ 30 mensais por mais cinco meses. No sétimo mês, o valor aumenta para R$ 120. Para o passageiro, a tarifa costuma ser competitiva em relação aos aplicativos convencionais.

O aplicativo não conta com o aval do Sindicato dos Condutores de Veículos que Utilizam Aplicativos do Estado de Minas Gerais (Sicovapp). “Não posso colocar o sindicato à frente, indicando o 7Move, por ainda não ter a segurança nesse aplicativo”, afirmou Simone Almeida, a presidente da entidade.

Em nota sobre as reclamações referentes às taxas, a Uber respondeu que os valores são voláteis, como “parte da estratégia de oferecer descontos para os usuários de modo a incentivar que eles façam viagens”. A reportagem não obteve retorno da 99.