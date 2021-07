Casa Branca: estamos encorajados com progressos nas negociação por pacote

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quinta-feira, 22, que o governo está "encorajado" com os progressos recentes nas negociações pelo pacote de investimentos em infraestrutura. Segundo ela, as perspectivas por um acordo melhoraram nas últimas semanas.



Um grupo de senadores governistas e oposicionistas lidera as discussões por uma legislação bipartidária, mas parte do Partido Republicano ainda resiste à proposta do governo de aumentar impostos.



Empregos



A secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, anunciou durante entrevista coletiva da Casa Branca, o investimento de US$ 3 bilhões para apoiar a recuperação econômica e a geração de empregos em comunidades que enfrentam mais dificuldades. Segundo ela, a verba poderá no curto prazo gerar 300 mil empregos, revitalizando regiões, com itens como treinamentos profissionalizantes.



Raimondo também foi questionada sobre a carência de microchips. Segundo ela, o governo americano tem feito "muito" para apoiar essa frente. "Queremos incentivar a produção de mais chips no país", reforçou, sem dar detalhes.



A secretária ainda comentou sobre vetos a viagens internacionais impostos pelos EUA para vários países, no contexto da pandemia da covid-19. Segundo ela, não há novidades nessa frente, mas é crucial que os americanos se vacinem logo, para permitir uma volta mais robusta desse setor no país.