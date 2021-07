FMI anuncia reformas para melhorar apoio econômico a países pobres na pandemia

O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou, nesta quinta-feira, 22, a aprovação de um conjunto de reformas na estrutura de empréstimos. Segundo comunicado, o objetivo é intensificar o apoio a países de baixa renda em meio à pandemia de coronavírus.



As mudanças incluem um aumento de 45% nos limites para acesso ao crédito por esses governos e a manutenção dos juros dessas operações em 0%. No ano passado, o empréstimos a nações pobres disparou mais de 8 vezes na comparação com o período de 2017 e 2019 e deve continuar crescendo, de acordo com o FMI.



Para ajudar a financiar as reformas, o FMI buscará cerca de US$ 18 bilhões entre países membros, além de US$ 4 bilhões em subsídios para apoiar os juros a 0%. O Conselho ainda discutiu possíveis soluções para fortalecer sua estrutura de financiamento e chegou a debater uma possível venda das reservas de ouros do Fundo.