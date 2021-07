Mineração produz 13% mais e faturamento cresce 101%

O setor faturou R$ 78,7 bilhões no segundo trimestre com uma produção mineral de 278 milhões de toneladas (foto: Eduardo Rocha/RR - 29/10/12)





A produção mineral brasileira cresceu 13% no segundo trimestre deste ano, frente ao mesmo período do ano passado, para 278 milhões de toneladas, mostram dados do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), divulgados ontem. O faturamento do setor, por sua vez, cresceu 101% no segundo trimestre, frente ao mesmo período do ano passado, para R$ 78,7 bilhões. Esse forte incremento é resultado da valorização das commodities no mercado internacional e também pela questão cambial.





"O minério de ferro era negociado a US$ 155 a tonelada em janeiro deste ano. No primeiro semestre, o preço médio foi de US$ 183. Ontem (terça-feira), estava negociado em torno de US$ 220. Essa valorização alcançou também outros minerais", disse Wilson Brumer, presidente do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).





Segundo dados do Ibram, o minério de ferro se mantém como o principal destaque do faturamento do setor, com receita de R$ 58,4 bilhões no segundo trimestre, incremento de 151% frente a um ano antes. O ouro registrou faturamento de R$ 6,2 bilhões, incremento de 16% frente ao período de abril a junho de 2020.





O Ibram informou ainda que os investimentos totais previstos pelas mineradoras somam US$ 38 bilhões até 2025. Esse montante será aplicado em 81 municípios do pís, sobretudo dos estados da Bahia, Pará e Minas Gerais. Minério de ferro e fertilizantes se destacam entre os projetos minerais com mais investimentos.





COMPENSAÇÃO RECORDE





A arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), uma espécie de royalty pago pelas mineradoras, pode alcançar R$ 9 bilhões neste ano, projetou o Ibram. Trata-se de um recorde, 30% acima do ano passado (R$ 6 bilhões), atualmente o maior registrado pelo setor mineral.





A estimativa foi feita com base no desempenho da arrecadação deste ano até aqui. Dados divulgados pelo Ibram mostram que o setor já arrecadou R$ 4,48 bilhões de janeiro a junho, 111,7% a mais do que no mesmo período do ano passado.





"Nossa expectativa é que a arrecadação no mínimo dobre, ou próximo disso. A demanda por minerais continua forte, sobretudo de minério de ferro. O cenário de demanda, claro, precisa se manter nesse patamar, o câmbio também", disse Wilson Brumer, presidente do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram).





Brumer afirmou que não seria surpresa se o faturamento do setor fechasse o ano em R$ 300 bilhões, o dobro do registrado neste primeiro semestre (R$ 150 bilhões). Segundo ele, não existe previsão de oferta adicional de minério de ferro no mundo este ano, o que deve manter o preço da commodity na faixa de US$ 200 a US$ 220 até o fim do ano.