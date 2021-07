Refis dá descontos de até 90% nos impostos em Lavras

Objetivo da regularização fiscal é aumentar arrecadação e reduzir inadimplência em Lavras (foto: Prefeitura de Lavras/Divulgação)

A Prefeitura de Lavras, no Sul de Minas, promete dar descontos de 90% a quem optar pelo Programa de Regularização Fiscal (Refis 2021), criado durante a pandemia de COVID-19 para tentar aumentar a arrecadação e diminuir a inadimplência nos impostos municipais.

As inscrições para o programa vão até 13 de outubro. Pode se cadastrar quem tem dívidas de impostos como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Sobre Serviços (ISS) até 31 de dezembro do ano passado, mesmo aqueles que já estão na Justiça.

É importante ressaltar que os descontos valem apenas para multas, juros e correções monetárias.

Veja como ficam os descontos para pagamento:

à vista - 90% de desconto

até 12 vezes - 80%

até 24 vezes - 70%

até 36 vezes - 60%

até 48 vezes - 50%

até 60 vezes - 40%

Dois pontos de atendimento estão em funcionamento para o cadastro, que deve ser feito de forma presencial.



Um fica no Mercado Municipal (Rua Misseno de Pádua, 635 – Centro), atendendo no período da manhã, e o outro na sede da prefeitura (Avenida Sylvio Menicucci, 1575), com atendimento à tarde.