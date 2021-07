Com mercado aquecido, bikes estão cada vez mais caras e raras

Praticantes de modalidades como o mountain bike respondem por parcela significativa da procura, mas quem puxa a fila são aqueles que passaram a ir pedalando para o trabalho (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Na contramão de diversos segmentos do varejo, que se esforçam para sair do atoleiro imposto pela pandemia de COVID-19, o das bicicletas pedala livre e em alta velocidade pelo mercado brasileiro. O setor vive uma expansão inédita, alavancado pelas mudanças comportamentais decorrentes do isolamento social.





Quem sai à procura do produto sente os reflexos deste aquecimento. As bikes estão mais caras e, principalmente, escassas, já que a cadeia de fornecimento de insumos, concentrada na China, enfrenta dificuldades para atender ao aumento da demanda global.





Nas lojas de Belo Horizonte, dependendo do modelo escolhido, o consumidor adquire o produto, mas não pode sair pedalando. Precisa entrar em longas listas de espera e aguardar até seis meses para receber seu objeto de desejo.





Dados da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, a Aliança Bike, apontam crescimento de 50% nas vendas no país em 2020 em relação ao ano anterior. Em números absolutos, isso significa que o consumo médio anual saltou de 4 milhões para 6 milhões de unidades.





O pico de vendas ocorreu em julho do ano passado, quando a procura pelo item aumentou 118% na comparação com o mesmo mês de 2019. As mais vendidas são as chamadas bikes de entrada, voltadas para o público iniciante, cujos valores oscilam entre R$ 800 e R$ 2 mil.





“Este é um cenário influenciado por diversos aspectos da pandemia, entre eles o risco oferecido pelas aglomerações no transporte público. A bicicleta, uma vez que é de uso individual, é um veículo muito mais seguro”, avalia Daniel Guth, diretor-executivo da Aliança Bike. “Tem também o fato de que o isolamento social fechou parques, praças e academias. Muita gente recorreu à bike como opção segura de lazer e esporte”, acrescenta.





O dirigente menciona ainda a economia proporcionada pelo equipamento, sobretudo diante da alta dos combustíveis. Nos últimos 12 meses, derivados de petróleo ficaram até 65% mais caros.





“É um alívio muito significativo no orçamento das pessoas neste momento de crise, e nossos indicadores de uso refletem isso. Cerca de metade dos consumidores que adquiriram bicicletas em 2020 usam seus equipamentos principalmente para trabalhar”, afirma Guth. Em seguida, enumera, vêm aqueles que pedalam para se exercitar ou passear. Outra parcela significativa é a dos praticantes de mountain bike (ciclismo praticado em montanhas ou terrenos irregulares).