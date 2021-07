Assessor econômico diz estar atento à inflação nos EUA, mas foca no longo prazo

Assessor econômico da Casa Branca, Jared Bernstein afirmou nesta sexta-feira, 16, que a administração está focada no crescimento econômico, mas que segue atenta à inflação. Em entrevista à Bloomberg, o assessor indicou que o governo vem tentando resolver questões na oferta, que seriam responsáveis por parte das altas dos preços no momento, e indicou as expectativas de inflação de longo prazo como melhor parâmetro.



"Estamos focados no boom econômico. Agora, quando se trata de inflação, também estamos longe de ficar parados", afirmou, indicando a criação de 3 milhões de empregos desde que o presidente Joe Biden assumiu, e uma projeção de alta do PIB de 7% em 2021. Segundo Bernstein, a estabilidade dos preços é uma prioridade do Federal Reserve (Fed), "mas estamos fazendo muito pelo lado da oferta". O assessor apontou para investimentos em infraestrutura, e diretamente as questões de portos e chips, responsáveis por parte dos problemas nas cadeias de fornecimento.



Além disso, Bernstein indicou que o governo vem atuando na questão habitacional para tentar amenizar as pressões nos preços das moradias.



Dessa forma, indicou que é necessário "olhar para as expectativas de inflação de longo prazo, e que, neste caso, seguem abaixo de 3%" por parte dos consumidores.