Empresa investirá até R$ 200 milhões em nova mineradora em Uberlândia

Luvas Mineradora anunciou planejamento em reunião na prefeitura de Uberlândia (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia)



A empresa de mineração Luvas Mineradora vai investir até R$ 200 milhões em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, para construção de uma nova planta da empresa no município. O empreendimento ficará na rodovia BR-050 e pretende gerar aproximadamente 250 empregos diretos e indiretos.



O projeto faz parte de um esforço da prefeitura local para difundir o pó de basalto como principal ferramenta para a recuperação de áreas percoladas e, consequente, expansão da fronteira agrícola no Brasil.



Desde 2017, o município tem realizado estudos e testes em lavouras de grãos. Recentemente iniciou a testagem do pó em pequenas e médias propriedades em diversas culturas, como pastagem, hortaliças e banana, dentre outros.



De acordo com o empresário investidor Luís Vasconcelos Borches Júnior, a mineradora será instalada em uma jazida a ser explorada, com capacidade de mais de 24 milhões de toneladas de basalto, uma rocha vulcânica com abundância no solo da região.



O estoque permite que o empreendimento possa produzir mais de 200 mil toneladas de produtos como britas e areias para construção civil e obras rodoviárias, bem como o pó de basalto, que serve de remineralizador capaz de substituir adubos químicos.



“No nosso plano, a previsão é de que seja construído no segundo semestre deste ano. Poderá ser a maior planta de remineralizadores do país e a maior de britagem em Uberlândia”, explicou. “Esse produto será o futuro do agronegócio brasileiro. O setor tem que se preparar, de maneira sustentável, para alimentar o mundo”, disse o prefeito Odelmo Leão (PP).



Basalto

A cidade possui mais de 16 mil hectares de basalto, que apresenta altas concentrações de cálcio, magnésio e potássio, entre outros minerais. Na sua forma em pó, tem capacidade de aumentar o rendimento de produção na ordem de 20% a 30%, com melhoria da sanidade das plantas, maior retenção de carbono no solo, maior resistência às intempéries e menor uso de fertilizantes sintéticos e defensivos, que encarecem os custos da lavoura.



Escolha da cidade

Outro ponto que levou à escolha do investimento em Uberlândia é localização, no entroncamento de rodovias, como as BRs 050, 365 e 452, e atendimento por uma malha ferroviária que possibilita a interligação entre as regiões Centro-Oeste e Sudeste do país.