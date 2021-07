Fed: é apropriado manter juros até que condições estejam consistentes

Em relatório de política monetária divulgado nesta sexta-feira, o Federal Reserve (Fed) afirmou que é "apropriado" manter a taxa básica de juros no nível atual até que as condições do mercado de trabalho dos Estados Unidos estejam consistentes com o máximo emprego. O documento será apresentado pelo presidente da instituição, Jerome Powell, ao Congresso na próxima semana.



O banco central americano também ressaltou que os juros devem permanecer na faixa entre 0% e 0,25% até que a inflação suba para 2% e esteja no caminho para exceder "moderadamente" esse nível "por algum tempo".



"Ao avaliar a postura apropriada da política monetária, o Comitê continuará a monitorar as implicações das informações recebidas para as perspectivas econômicas", diz um trecho do relatório. O Fed também destaca que o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) está preparado para ajustar a política "conforme apropriado".



Segundo o BC americano, a política monetária continuará a fornecer suporte à atividade econômica até que a recuperação da crise gerada pela pandemia de covid-19 esteja concluída.