Etanol/EUA: exportação em maio cai 38% ante abril, para 266,5 milhões de litros

Os Estados Unidos exportaram 70,4 milhões de galões (266,46 milhões de litros) de etanol em maio, queda de 38% ante abril, quando foram exportados 112,7 milhões de galões (426,6 milhões de litros). Os dados foram divulgados pela Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla em inglês).



O Canadá importou 27,3 milhões de galões (103,33 milhões de litros) de etanol dos EUA, 2% menos do que em abril. Os embarques de etanol norte-americano para a China aumentaram 7%, para 12,6 milhões de galões (47,7 milhões de litros). As exportações para a Coreia do Sul caíram 61%, para 9 milhões de galões (34,1 milhões de litros). A Nigéria importou 6,4 milhões de galões (24,2 milhões de litros) em maio e não tinha importado etanol norte-americano em abril. Os embarques para a Índia diminuíram 74%, para 4,2 milhões de galões (15,9 milhões de litros).



Nos primeiros cinco meses de 2021, as exportações norte-americanas de etanol somaram 582,4 milhões de galões (2,2 bilhões de litros), queda de 11% na comparação anual.



Este foi o quinto mês consecutivo sem registro de importações norte-americanas do biocombustível.