Reino Unido/ONS: produção industrial sobe 0,8% em maio ante abril

A produção industrial do Reino Unido subiu 0,8% em maio ante abril, segundo dados divulgados há pouco pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês). A leitura frustrou a projeção de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, de alta de 1,3%.



Na comparação anual, o indicador avanço 20,6% em junho, também abaixo da projeção do WSJ, de 21,4%. (Equipe AE, com informações da Dow Jones Newswires)