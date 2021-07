Bolsas de NY devem abrir na maioria em alta com recuperação, mas Nasdaq oscila

Os índices futuros apontam para abertura majoritariamente positiva nas bolsas de Nova York, nesta sexta-feira, recuperando-se das baixas do pregão anterior. O Nasdaq, porém, mostra pouco fôlego, oscilando entre altas e baixas no pré-mercado.



Às 10h15 (de Brasília), o Dow Jones futuro subia 0,70%, o S&P; 500 avançava 0,39% e o Nasdaq recuava 0,14%.



O Citi comenta em relatório que os juros dos Treasuries mostram estabilização, após recuos recentes. Os retornos dos bônus avançam nesta manhã, o que tende a beneficiar ações de bancos. No pré-mercado em Nova York, Bank of America (+1,83%), Goldman Sachs (+1,54%) e Citigroup (+2,26%) operavam no azul.



Por outro lado, entre algumas das gigantes dos setores de tecnologia e serviços de comunicação, Amazon recuava 0,23% no pré-mercado, Apple cedia 0,25% e Microsoft perdia 0,40%, o que pressionava o Nasdaq. Já outro papel importante do setor industrial, Boeing, operava com ganho de 0,84%, ajudando o Dow Jones.



Na agenda de indicadores, às 11h (de Brasília) será publicado o dado de estoques no atacado dos EUA. Além disso, o presidente dos EUA, Joe Biden, deve assinar decreto para promover mercados competitivos e limitar o predomínio de algumas empresas em certos setores, diz a Casa Branca. O tema pode pressionar ações de bigh techs, em meio a algumas investidas na Justiça e no Congresso para tentar evitar o que alguns veem como abuso do predomínio das maiores empresas desse setor sobre segmentos da economia.