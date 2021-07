Gasolina passa de R$ 6 em BH e antecipa inflação mais alta em julho

No dia seguinte ao anúncio pela Petrobras do oitavo aumento, neste ano, do preço da gasolina nas refinarias, e de reajustes também para óleo diesel e do gás de cozinha na distribuição, o consumidor de Belo Horizonte sentiu mais efeitos da pressão dos combustíveis no bolso. Nas primeiras horas da manhã de ontem, alguns postos revendedores da região Centro-Sul de Belo Horizonte vendiam o litro da gasolina comum acima de R$ 6. O custo do diesel no varejo chega próximo de R$ 5 em alguns estabelecimentos.

Os preços nas bombas vem refletindo as altas de 2021, num cenário de valorização do barril de petróleo no mercado internacional. Nas refinarias, o litro do óleo diesel foi remarcado em 3,7%, ontem, pela Petrobras. Por sua vez, o preço do gás de cozinha teve acréscimo de 5,9% nas refinarias – o produto teve o 15º ajuste em 2021. Foram as primeiras correções dos combustíveis desde a mudança na comando da Petrobras. O general Joaquim Silva e Luna assumiu a petroleira em abril passado no lugar de Roberto Castello Branco, destituído do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A nova remarcação deve elevar a inflação prevista para julho ao dobro do que esperava o economista André Braz, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas. “Sem o impacto da energia elétrica e dos combustíveis, teríamos inflação de 0,5%, que já é alta para o mês. Agora, ela pode se aproximar de 1% ao mês. Será uma bela aceleração por causa da energia elétrica, da gasolina, do GLP e do diesel. Todos aumentaram de preço por causa das decisões do governo”, afirmou.

Postos do Belvedere vendiam ontem litro da gasolina a R$ 6,09 e R$ 6,29, e diesel encostava em R$ 5 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

As variações dos preços de gasolina e óleo diesel no varejo deixaram a inflação na lanterna, como no jargão do futebol, de janeiro a maio, com base na pesquisa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, enquanto o custo de vida variou 3,22% no país, a alta da gasolina alcançou 24,70%, ou seja, 7,6 vezes mais.

Na Grande Belo Horizonte, o IBGE apurou IPCA de 3,44% entre janeiro e maio, enquanto a gasolina encareceu 25,50%, quer dizer, também acima de sete vezes a variação média dos gastos das famílias. Para o diesel, os preços foram remarcados no varejo em 23,22%, na média nacional, e 20,71% na região metropolitana da capital mineira. As diferenças, portanto, ficaram próximas àquelas observadas para a gasolina.

Observados mês a mês, os reajustes dos combustíveis só não superaram o IPCA em abril. Naquele mês, houve queda no caso da gasolina e do diesel no Brasil e do diesel na Grande BH (veja o gráfico dos reajustes nesta página). Na capital mineira, o Estado de Minas flagrou ontem dois postos do Belvedere oferecendo o litro da gasolina comum a R$ 6,09 e a R$ 6,29. Em regiões de poder aquisitivo bem inferior ao do Centro-Sul da cidade, como o Bairro Alto Vera Cruz, o preço do combustível já esbarrava em R$ 6, anunciado a R$ 5,99 o litro.

Coordenador do site de pesquisa de preços Mercado Mineiro, Feliciano Abreu disse que o aumento já praticado nos postos ontem foi “injusto”, pelo fato de o anúncio da Petrobras ser recente: “Quando vemos um aumento dos combustíveis em sequência no momento em que vivemos, de extrema dificuldade para o consumidor, isso afeta o dono do posto e o consumidor final. O posto não vai lucrar mais em virtude dos aumentos.”

Com a gasolina em alta, deverá ficar mais barato abastecer o carro com álcool. O aumento do preço do diesel, por sua vez, vai interferir nos transportes, o que também pode acarretar em um produto final mais caro para o consumidor. “A população está mais sensível e com medo. O aumento de combustível não ocorre somente quando se abastece. Ele também é sentido quando você compra produtos no supermercado, sacolão e açougue, porque todos eles são transportados”, acrescenta Feliciano Abreu.

O levantamento mais recente feito pelo Mercado Mineiro mostrou pequena variação dos preços de gasolina, etanol e diesel entre junho e julho. O preço médio do litro da gasolina neste mês era de R$ 5,80, com queda de 0,11% em relação a junho. O custo do etanol teve redução de 1,58% na pesquisa de julho (preço médio de R$ 4,31), enquanto o diesel ficou praticamente estável (queda de 0,04%), com preço médio de R$ 4,63 por litro.





Dificuldades A mudança de preços nas refinarias não agradou ao Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro). O presidente da entidade, Carlos Guimarães, considera que o setor também terá dificuldades para sobreviver. “Apesar da pandemia e da crise econômica, teremos mais aumentos. O consumidor sempre reclama com o dono do posto que o combustível está caro, mas é preciso destacar que para nós os aumentos também são muito ruins. Cada aumento significa que precisamos de mais capital de giro para ter estoque com cartão de crédito e as vendas caem muito”.

Na visão do economista André Braz, da Fundação Getúlio Vargas, o novo reajuste se deve ao fato de a Petrobras ter como prática moldar o preço dos combustíveis com o padrão internacional: A Petrobras avalia variáveis sem levar em conta que o aumento de combustíveis pode dificultar a atividade econômica”.





Sem mudança no gás Diferentemente da gasolina, o reajuste do gás de cozinha não parece ter sido sentido de imediato pelos consumidores. Mas é provável que o preço do botijão de 13 quilos esteja próximo dos R$ 100 nas principais distribuidoras da capital mineira. O professor Edmilson Ferreira, de 45 anos, disse à reportagem do EM que comprou o produto no Bairro Santa Efigênia por R$ 86, mesmo preço pago na compra anterior, já que foi bem cedo ao estabelecimento. Apesar disso, ele se preocupa com os rumos da economia: “Nesse contexto de pandemia, com tanta gente perdendo empregos, é muito complicado. Nosso futuro é nebuloso. Já éramos um país em crise e agora tudo fica pior. Tenho pressentimento ruim de que agora a crise começará de fato”.





caminhoneiros Surpreendidos com o reajuste dos preços do diesel nas refinarias, os caminhoneiros mantêm a greve programada para o próximo dia 25. “Vamos traçar nossa estratégia para ninguém sair prejudicado, mas vai ter greve”, disse Plínio Nestor Dias, presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), representante da categoria.