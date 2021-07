Programa de regularização de dívidas em Contagem é prorrogado até setembro

Programa de regularização fiscal em Contagem foi prorrogado por causa da situação econômica provocada pela pandemia (foto: Prefeitura de Contagem/Divulgação)

Quem tem dívidas tributárias com a Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terá até 30 de setembro para se inscrever no programa de regularização de débitos, o Pró-Contagem.



O prazo de término do projeto foi prorrogado por três meses para tentar trazer "um alívio econômico" para os moradores da cidade.

Podem ser renegociadas dívidas de tributos como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS) e débitos que eventualmente tenham sido contestados na Justiça até 31 de dezembro do ano passado.

Balanço divulgado pela Secretaria de Finanças aponta que 3 mil empresários e pessoas físicas aderiram ao programa, que prevê parcelamento das dívidas em até 60 vezes.



Aproximadamente 70% de todas as negociações até agora foram relacionadas ao IPTU residencial.

O desconto de 100% é dado sobre os juros e as multas, ficando apenas o débito do imposto em si para ser pago, independentemente se o pagamento for à vista ou em até 60 meses.

O valor mínimo das parcelas é de R$ 100 para pessoas físicas, R$ 200 para pessoas jurídicas com CNPJ baixado e R$ 250 para pessoas jurídicas com CNPJ ativo.