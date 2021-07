EUA pedem que Canadá desista de imposto unilateral sobre serviços digitais

Os Estados Unidos pediram que o Canadá abandone a proposta de imposto unilateral sobre serviços digitais. O pedido foi feito nesta terça-feira, 6, durante uma reunião em Washington entre a representante comercial americana, Katherine Tai, e a ministra de Pequenas Empresas, Promoção de Exportações e Comércio Internacional canadense, Mary Ng. A discussão ocorre dias antes da reunião na qual ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 debaterão o imposto corporativo global. A alíquota mínima de 15% já recebeu o endosso do G7.



Segundo um comunicado dos EUA, as duas autoridades também debateram a reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC) e o acordo comercial entre os dois países e o México, conhecido pela sigla USMCA. "As duas concordaram em continuar colaborando no tratamento dessas e de outras questões e em manter uma linha de comunicação aberta", diz a nota.



O documento ainda afirma que Katherine e Mary reconheceram a "estreita relação" entre os EUA e o Canadá e se comprometeram a combater o trabalho forçado, abordar a crise climática, desenvolver uma política comercial inclusiva e fortalecer as cadeias de abastecimento.