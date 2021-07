Casa Branca 'monitora' impasse na Opep+, mas não prevê envolvimento em negociação

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta terça-feira, 6, que o governo "monitora" as negociações da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) sobre o nível de produção do grupo, que terminaram ontem em impasse, após recuso dos Emirados Árabes Unidos de aceitarem a proposta da Arábia Saudita.



Durante coletiva, a porta-voz informou que autoridades americanas tiveram contato direto com representantes dos dois países para entender o andamento das discussões, mas não espera um envolvimento direto do presidente dos Unidos, Joe Biden, no momento.