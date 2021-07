ANS: Planos de saúde ganham mais de 1 milhão de beneficiários em um ano

Os planos de saúde registraram aumento de 1,334 milhão de beneficiários em um ano, informou hoje a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O número equivale a alta de 2,77% em relação a maio de 2020. No comparativo de maio com abril, o crescimento foi de 154,1 mil usuários.



Em maio, o setor totalizou 48,137 milhões de usuários em planos de assistência médica. Além disso, há 27,681 milhões de vidas em planos exclusivamente odontológicos. De acordo com a ANS, o total de beneficiários é o maior registrado desde julho de 2016.



Entre os planos exclusivamente odontológicos, foi registrado aumento de 2,285 milhões de beneficiários em um ano, crescimento de 8,26% no período, e de 133.422 em um mês, em maio ante abril.



São Paulo, Minas Gerais e Paraná lideraram os ganhos de beneficiários em números absolutos na comparação entre Estados. Vinte e três unidades federativas registraram aumentos de vidas cobertas por planos de saúde.



Entre os odontológicos, 27 unidades federativas registraram aumento no comparativo anual, sendo os três Estados também com maior crescimento em números absolutos.