CAE do Senado aprova indicação de Fernanda Guardado para diretoria do BC

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta segunda-feira, 5, - com 16 votos - o nome da economista Fernanda Magalhães Rumenos Guardado, indicada para o cargo de diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central. O cargo era ocupado pela ex-diretora Fernanda Nechio, que deixou o BC por razões pessoais e já não participou da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em junho.



A CAE também aprovou hoje a indicação do atual superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro, para presidente do tribunal antitruste.



A comissão ainda deu o aval para os nomes de Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo e Fernando Caio Galdi, indicados para diretorias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os senadores também aprovaram a indicação da economista Vilma da Conceição Pinto para a diretoria da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado.



Todas as indicações aprovadas pela CAE seguem agora para votação pelo plenário do Senado.