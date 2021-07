Fiesp e Ciesp elegem seus presidentes na próxima segunda-feira

A segunda-feira será de eleição em duas entidades de representação da indústria paulista: a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). Enquanto o pleito da primeira ocorre em chapa única, a corrida pela liderança da segunda entidade tem disputa e candidato de oposição.



Considerado o candidato de oposição na disputa pela Ciesp - que costuma trabalhar mais proximamente às indústrias do interior do Estado, enquanto a Fiesp atende mais à capital e ao ABC paulista -, José Ricardo Roriz tentou apresentar uma chapa de oposição na federação, mas teve a candidatura impugnada. Migrou para a disputa da Ciesp, que tem como candidato da atual administração o empresário Rafael Cervone Netto.



A eleição na Fiesp ocorre em chapa única, articulada por Paulo Skaf - que está à frente da instituição desde 2004 -, encabeçada pelo empresário Josué Gomes, da Coteminas. Tanto no caso da Ciesp quanto no da Fiesp, os novos mandatos começam a partir de janeiro de 2022.



Embora já tenha garantido a eleição de seu sucessor na Fiesp, Skaf deixará pessoalmente a liderança da federação depois de 17 anos à frente da entidade. Nesse período, ele articulou uma carreira política, candidatando-se ao governo de São Paulo em 2014 e 2018, sem conseguir ir ao segundo turno em nenhuma das duas ocasiões.