A professores, Biden diz que pacote investirá em 'infraestrutura humana'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira que um dos pacotes fiscais propostos por ele investirá em "infraestrutura humana". Durante um discurso na Associação Nacional de Educação, ao lado da primeira-dama Jill, o democrata também afirmou que o projeto prevê o envio de um cheque a pais americanos por cada criança com menos de seis anos.



"Vocês merecem um aumento, não apenas elogios", afirmou Biden aos professores.



O chefe da Casa Branca também ressaltou que a legislação proposta por ele permitirá a realização de melhorias na infraestrutura das escolas. "Os EUA têm a chance de fazer um sistema educacional mais forte e justo", declarou.



A proposta de investimentos sociais foi cunhada de "Plano das Famílias Americanas".



O texto, que será patrocinado apenas pelos democratas, tramitará no Congresso concomitantemente com o pacote de infraestrutura, que tem apoio dos dois partidos.