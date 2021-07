Fitch reafirma rating do Estado de São Paulo em BB-, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou nesta sexta-feira o rating do Estado de São Paulo em BB-, com perspectiva estável. Segundo a agência, a perspectiva reflete a do Brasil.



Em comunicado, a agência diz que o perfil de risco do Estado reflete um risco "moderadamente alto", em relação aos pares internacionais, de que a capacidade do emissor de cobrir o serviço da dívida com o balanço operacional possa ter enfraquecimento inesperado no horizonte da previsão, entre 2021 e 2025.